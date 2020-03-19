Нападающий «Куньлуня»: Когда мы покидали Пекин, в метро и на улицах было пусто, народу не было КХЛ приостановила сезон из-за пандемии коронавируса.

Нападающий «Куньлуня» Спенсер ФУ поделился воспоминаниями о вспышке коронавируса в Пекине.

«Последний месяц сезона мы провели на выезде. Вначале было трудно найти информацию о том, что происходит в Китае. К тому времени, когда мы покидали Пекин в последний раз, в метро и на улицах было пусто, народу не было. Это было просто сумасшествие, потому что мы привыкли видеть там людей повсюду», — приводит слова канадца Sportsnet.

Напомним, 31 декабря власти Китая сообщили во Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань. Возбудителем этой болезни стал коронавирус 2019-nCoV.

За пределами КНР случаи заражения были выявлены более чем в 143 странах, включая Россию. По данным ВОЗ, в мире заразились более 210 тыс. человек, около 8,5 тыс. умерли. 11 марта вспышка заболевания признана пандемией.

В целях безопасности отменяются или переносятся на более поздний срок различные спортивные соревнования, отдельные мероприятия проходят без зрителей.