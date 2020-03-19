Нападающий «Куньлуня»: Когда мы покидали Пекин, в метро и на улицах было пусто, народу не было

Нападающий «Куньлуня» Спенсер ФУ поделился воспоминаниями о вспышке коронавируса в Пекине.
«Последний месяц сезона мы провели на выезде. Вначале было трудно найти информацию о том, что происходит в Китае. К тому времени, когда мы покидали Пекин в последний раз, в метро и на улицах было пусто, народу не было. Это было просто сумасшествие, потому что мы привыкли видеть там людей повсюду», — приводит слова канадца Sportsnet.
Напомним, 31 декабря власти Китая сообщили во Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань. Возбудителем этой болезни стал коронавирус 2019-nCoV.
За пределами КНР случаи заражения были выявлены более чем в 143 странах, включая Россию. По данным ВОЗ, в мире заразились более 210 тыс. человек, около 8,5 тыс. умерли. 11 марта вспышка заболевания признана пандемией.
В целях безопасности отменяются или переносятся на более поздний срок различные спортивные соревнования, отдельные мероприятия проходят без зрителей.
Мужик! И чемпион. Андрей Мозалев – лучший юниор мира На ЧМ среди юниоров в Таллине разыгран второй комплект наград. Золото опять у России: его завоевал Андрей Мозалев. Петр Гуменник – на третьем месте. 06.03.2020 23:45 Фигурное катание Тигай Лев «Вызов самой себе». Ким Клийстерс проиграла после своего возвращения на корт Экс-первая ракетка мира возобновила карьеру во второй раз. 17.02.2020 22:00 Теннис Иванова Дарья Николай Золотов: Перед закрытием границ сказал жене быстрее лететь в Москву 25-летний защитник «Урала» рассказал о том, чем займется во время вынужденного перерыва в чемпионате. 19.03.2020 09:00 Футбол Августин Александр Назло коронавирусу. Чемпионат мира в Монреале пройдет в срок и со зрителями Кроме юниорского ЧМ, прошедшего в Таллине, в последние дни было много разговоров о ЧМ «взрослом». Его старт запланирован на 18 марта. 10.03.2020 14:00 Фигурное катание Тигай Лев Областной начальник в Канаде сказал «нет» Щербаковой, Косторной и Трусовой. ЧМ-2020 отменен Власти провинции Квебек отменили чемпионат мира, который должен был пройти в Монреале с 18 по 21 марта. Причина все та же – эпидемия коронавируса. 12.03.2020 00:15 Фигурное катание Тигай Лев Футбольный коматоз до 10 апреля. Или дольше Запомните эту дату: 17 марта УЕФА перенес Евро-2020 на год, а РПЛ переизбрала прежнего президента и приостановила чемпионат России как минимум на 24 дня. 18.03.2020 00:00 Футбол Мощенко Захар, Зибрак Артем Здено Хара: Я – добрый, все великаны такие В среду празднует день рождения самый возрастной и высокорослый игрок НХЛ. 18.03.2020 08:00 Хоккей Славин Виталий Рублев сравнялся с Джоковичем. И рвется в топ-10 Андрей Рублев одержал 13-ю победу в сезоне, догнав по их количеству лидера – Новака Джоковича. И вышел в четвертьфинал турнира в Роттердам, победа в котором обеспечит ему место в десятке. 13.02.2020 22:00 Теннис Мысин Николай Футбольная суперлига, клубы важнее сборных, матчи без зрителей Мы решили поразмышлять, какие глобальные изменения могут ждать большой спорт после коронавируса 18.03.2020 12:00 Футбол Кузнецов Дмитрий Триллер перед карантином. Экхофф вернула Вирер Кубок мира на последней стрельбе Женской гонкой преследования в финском Контиолахти завершился не только биатлонный, но и весь зимний мировой сезон-2019/20. Досрочно - из-за коронавируса. 14.03.2020 19:30 Биатлон