Никита Задоров: Не нравится то, что происходит в России. Моей семье будет лучше в США Российский хоккеист выступает в Северной Америке с 2012 года.

Защитник «Колорадо» Никита Задоров заявил, что планирует перебраться на постоянной основе в США.

«Мне не нравится то, что сейчас происходит в России. Так что для моей семьи здесь будет лучше», – написал хоккеист в своем Instagram.

До перехода в «Колорадо» Задоров выступал в составе «Баффало». В текущем сезоне регулярного чемпионата НХЛ 24-летний уроженец Москвы отыграл 64 матча, забросил четыре шайбы и отдал девять результативных передач при показателе полезности «+6» и 65 минутах штрафного времени.