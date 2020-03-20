Женская сборная России проиграла «Крыльям Советов» 2005 года рождения Хоккеистки провели контрольный матч, несмотря на вспышку пандемии коронавируса.

Женская сборная России по хоккею в товарищеском матче уступила юношеской команде «Крыльев Советов» 2005 года рождения. Встреча закончилась со счетом 2:0 в пользу «Крыльев».

Национальная сборная работает на учебно-тренировочном сборе в подмосковном Новогорске, сообщает официальный сайт Федерации хоккея России.

Состав сборной России.

Меркушева, Морозова

Шибанова — Гончаренко, Белякова — Коржакова — Сосина;

Николаева — Проворова, Шашкина — Добродеева — Павлова;

Ганеева — Ахметова, Маркова — Братищева — Кулишова;

Вольф — Чистякова, Митрофанова — Вафина — Кадирова.