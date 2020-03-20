Женская сборная России проиграла «Крыльям Советов» 2005 года рождения

Женская сборная России по хоккею в товарищеском матче уступила юношеской команде «Крыльев Советов» 2005 года рождения. Встреча закончилась со счетом 2:0 в пользу «Крыльев».
Национальная сборная работает на учебно-тренировочном сборе в подмосковном Новогорске, сообщает официальный сайт Федерации хоккея России.
Состав сборной России.
Меркушева, Морозова
Шибанова — Гончаренко, Белякова — Коржакова — Сосина;
Николаева — Проворова, Шашкина — Добродеева — Павлова;
Ганеева — Ахметова, Маркова — Братищева — Кулишова;
Вольф — Чистякова, Митрофанова — Вафина — Кадирова.
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