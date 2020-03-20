«Нефтехимик» объявил о продлении контрактов с Голубовичем и Волгиным Плей-офф КХЛ приостановлен из-за коронавируса.

«Нефтехимик» сообщил о том, что клуб продлил контракты с двумя хоккеистами.

⚡ОФИЦИАЛЬНО ⚡



Хоккейный клуб «Нефтехимик» продлил контракты с нападающим Артемом Голубовичем на 2 года и защитником Алексеем Волгиным на 1 сезон. pic.twitter.com/syLzucMHes — ХК Нефтехимик (@HCNeftekhimik68) March 20, 2020

На два года продлено соглашение с нападающим Артемом Голубовичем, на один год - с защитником Алексеем Волгиным.

В текущем сезоне Волгин провел за нижнекамцев 25 матчей и забросил одну шайбу.

Голубович выступал за самарский ЦСК ВВС. В 42 встречах нападающий набрал 5 (2+3) очков.

Добавим, что по итогам регулярного чемпионата «Нефтехимик» занял восьмое место в таблице Восточной конференции, а в первом раунде плей-офф КХЛ уступил «Ак Барсу» 0-4.