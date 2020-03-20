«Нефтехимик» объявил о продлении контрактов с Голубовичем и Волгиным

«Нефтехимик» сообщил о том, что клуб продлил контракты с двумя хоккеистами.
На два года продлено соглашение с нападающим Артемом Голубовичем, на один год - с защитником Алексеем Волгиным.
В текущем сезоне Волгин провел за нижнекамцев 25 матчей и забросил одну шайбу.
Голубович выступал за самарский ЦСК ВВС. В 42 встречах нападающий набрал 5 (2+3) очков.
Добавим, что по итогам регулярного чемпионата «Нефтехимик» занял восьмое место в таблице Восточной конференции, а в первом раунде плей-офф КХЛ уступил «Ак Барсу» 0-4.
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