«Куньлунь» продлил контракт с вратарем Грубецом Плей-офф КХЛ приостановлен из-за коронавируса.

Китайский клуб КХЛ «Куньлунь» продлил контракт с голкипером Шимоном Грубецом.

Новое соглашение рассчитано на один сезон, сообщает Twitter КХЛ.

.@KRSchina продлил контракт на один сезон с голкипером Шимоном Грубецом#KHLTransfers — KHL Media (@khlmediateam) March 20, 2020

28-летний чешский хоккеист в текущем сезоне провел 32 матча, отражая 93,2 % бросков по своим воротам и пропуская 2,19 шайбы за игру.

Напомним, «Куньлунь» по итогам регулярного чемпионата занял десятое место в таблице Восточной конференции и не сумел попасть в плей-офф.