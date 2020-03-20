«Куньлунь» продлил контракт с вратарем Грубецом

Китайский клуб КХЛ «Куньлунь» продлил контракт с голкипером Шимоном Грубецом.
Новое соглашение рассчитано на один сезон, сообщает Twitter КХЛ.
28-летний чешский хоккеист в текущем сезоне провел 32 матча, отражая 93,2 % бросков по своим воротам и пропуская 2,19 шайбы за игру.
Напомним, «Куньлунь» по итогам регулярного чемпионата занял десятое место в таблице Восточной конференции и не сумел попасть в плей-офф.
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