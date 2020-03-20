Андрей Свечников: В «Каролине» мне доверяют. Остается только оправдывать это доверие Регулярный чемпионат НХЛ прерван из-за коронавируса.

Нападающий «Каролины» Андрей Свечников поделился секретом успешной игры в текущем сезоне.

«У меня в этом году больше уверенности. Я пришел в команду, где все уже знакомое. Знаешь, что от тебя требуют тренеры, понимаешь систему игры. Мне кажется, теперь играть в НХЛ гораздо легче, потому что я знаю, чего ждать от лиги. И что важно, мне доверяют играть. Остается только оправдывать это доверие», - цитирует хоккеиста «Матч ТВ».

Напомним, в текущем сезоне Свечников провел 68 матчей, в которых набрал 61 (24+37) очко.

«Каролина» занимает шестое место в таблице Восточной конференции, набрав 81 очко в 68 матчах.