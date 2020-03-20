«Металлург» объявил об изменениях в тренерском штабе Об этом сообщается на официальном сайте команды.

Сегодня, 20 марта магнитогорский «Металлург» сообщил об изменениях в тренерском штабе.

Отмечается, что чешский специалист Иржи Калоус, занимавший должность помощника главного тренера, покинет команду. Стороны решили не продлевать соглашение. Также из коллектива уйдет тренер вратарей Андрей Болсуновский.

«Иржи, учитывая ситуацию с международным сообщением, успел отправиться домой, а Андрей Леонтьевич продолжает работать в Магнитогорске до окончания срока действующего контракта.

По обоюдному соглашению сторон досрочно прекращен контракт с главным тренером «Стальных Лисов» Юрием Пановым, который также отправился домой. Исполняющим обязанности главного тренера молодежной команды назначен Денис Платонов. Остальные позиции тренерского штаба пока остаются неизменными – специалисты работают согласно контрактам», – говорится в сообщении пресс-службы.

Добавим, что «Металлург» покинул плей-офф КХЛ, уступив в серии казахстанскому «Барысу» со счетом 1-4.