Рене Фазель: Чемпионат мира проводить невозможно, ждем ответа властей Швейцарии в воскресенье По словам президента ИИХФ, официальное решение об отмене соревнований – вопрос нескольких дней.

Глава Международной федерации хоккея на льду Рене Фазель рассказал о том, что ждет подтверждения отмены чемпионата мира от властей Швейцарии. Турнир должен был пройти в Лозанне и Цюрихе с 8 по 24 мая.

«Что касается моего здоровья, то я чувствую себя хорошо, – заявил Фазель в интервью «РИА Новости». – Сейчас мы ждем расширенную информацию от властей Швейцарии и страховых компаний. Вопрос отмены чемпионата мира – это вопрос нескольких дней. Нам нужно набраться терпения. С другой стороны, режим ЧС введен пока до 19 апреля, а чемпионат мира начинается в мае. Но все это вопрос времени. У властей очень много дел сейчас, ситуация запутанная. В воскресенье мы получим ответ от властей. Чемпионат мира проводить невозможно, учитывая ситуацию.

Мы пока можем выходить на улицу в Швейцарии, комендантского часа нет, но мы не можем встречаться в компании более пяти человек. Ситуация пока не такая, как в Италии, Франции или Испании, где люди вынуждены сидеть дома на карантине».