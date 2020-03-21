Александр Кожевников – об отмене ЧМ по хоккею: Для телевидения вообще наступает кошмар Соревнования должны были пройти в Швейцарии с 8 по 24 мая.

Олимпийский чемпион игр в Сараево и Калгари Александр Кожевников прокомментировал официальную отмену майского чемпионата мира, который должен был пройти в Лозанне и Цюрихе.

«Когда вся эта инфекция началась, то было ожидаемо и понятно, что чемпионат мира отменят, – рассказал Кожевников в интервью Чемпионат.com – В России еще не пик болезни, а Европа вся в кошмаре. В Швейцарии, в которой я жил, к таким вопросам подходят очень педантично и серьезно. Им легче потерять деньги, чем народ. Швейцарцы всего страшно боятся, поэтому было понятно, что рисковать там не намерены. Обидно за весь спорт, не только за хоккей. Для телевидения вообще наступает кошмар. Посмотрите, что они сейчас творят, это же невыносимо смотреть. Все будут сидеть в Интернете, а телевидение само себя убьет».

Сегодня Федеральное управление здравоохранения Швейцарии сообщило о 6113 положительных тестах на наличие коронавируса. От последствий инфекции скончались 56 человек.

Ежегодное проведение чемпионатов мира по хоккею не прерывалось со время окончания Второй мировой войны.