Вячеслав Фетисов: Необходимо было принять решение об отмене чемпионата мира ЧМ-2020, который должен был состояться в Швейцарии, отменен из-за пандемии коронавируса.

Прославленный защитник ЦСКА и «Детройта», двукратный олимпийский чемпион и депутат Госдумы Вячеслав Фетисов назвал отмену чемпионата мира по хоккею этого года правильным решением.

« Сейчас речь идет о людях, их здоровье и безопасности участников. Если бы ИИХФ не приняла это решение, а во время чемпионата мира что-то бы произошло, то их ответственность была бы намного выше, чем сегодняшнее расстройство из-за отмены турнира. На данный момент это общечеловеческие стандарты, поэтому такие решения принимаются. Думаю, что ИИХФ до последнего надеялась, что справится, но, видимо, сейчас ситуация стала такой, что необходимо было принять это решение», - приводит ТАСС слова Фетисова.

Сегодня, 21 марта, ИИХФ приняла решение отменить чемпионат мира. Турнир должен был состояться в Швейцарии с восьмого по 24 мая.

Соревнования по различным видам спорта отменяются по всему миру. В лучшем случае, они проходят без зрителей.

Коронавирус был выявлен в Китае в конце прошлого года. Пандемия распространилась по всему миру. Заразились десятки тысяч человек, счет умерших исчисляется тысячами.