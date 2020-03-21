Александр Якушев: Отмена ЧМ-2020 стала верным решением Чемпионат мира 2020-го года, который должен был состояться в Швейцарии, отменен из-за пандемии коронавируса.

Прославленный нападающий московского «Спартака», двукратный олимпийский чемпион Александр Якушев прокомментировал отмену ЧМ-2020.

«Ситуация на данный момент такая, что отмена чемпионата мира стала верным решением. Все понятно», — приводит ТАСС слова Якушева.

Сегодня, 21 марта, ИИХФ приняла решение отменить чемпионат мира. Турнир должен был состояться в Швейцарии с восьмого по 24 мая.

Соревнования по различным видам спорта отменяются по всему миру. В лучшем случае, они проходят без зрителей.

Коронавирус был выявлен в Китае в конце прошлого года. Пандемия распространилась по всему миру. Заразились десятки тысяч человек, счет умерших исчисляется тысячами.