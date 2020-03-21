Швейцарский чемпионат мира могут провести в 2021 году, а российский сдвинуть на 2024-й Стало известно, какие варианты ИИХФ рассматривает.

Сегодня Международная федерация хоккея на льду официально отменила чемпионат мира, который должен был пройти в швейцарских Лозанне и Цюрихе с 8 по 24 мая.

Инсайдер телеканала TSN Даррен Дрегер на своей странице в твиттере сообщил, какие варианты рассматривает ИИХФ в нынешней ситуации:

«Технически чемпионат мира был отложен. Ожидается, что Швейцария получит право принять турнир в 2021 году, а сроки проведения следующих ЧМ будут сдвинуты на год».

Эту возможность, скорее всего, будут обсуждать на следующем конгрессе ИИХФ.

В 2021 году чемпионат мира в элитном дивизионе должен пройти в Белоруссии и Латвии, в 2022-м – Финляндии, в 2023-м – в России (в Санкт-Петербурге), в 2024-м – в Чехии, в 2025-м – в Швеции и Дании.