Уже у второго игрока «Оттавы» нашли коронавирус Об этом сообщает официальный сайт клуба НХЛ.

«Оттава Сенаторс» опубликовала заявление о том, что уже у второго игрока команды был обнаружен COVID-19.

Имена заразившихся хоккеистов не сообщаются. Известно лишь то, что они приняли участие в выездном турне «Оттавы» по Калифорнии. Еще до того, как регулярный чемпионат НХЛ, был приостановлен клуб из столицы Канады провел три выездных матча подряд против «Сан-Хосе», «Анахайма» и «Лос-Анджелеса» 7, 10 и 11 марта.

«Оттава» сообщает, что всего в этой поездки приняли участие 52 человека, включая игроков, тренерский штаб, журналистов, гостей и персонала клубного самолета. У 44 не было обнаружено никаких симптомов, восемь человек прошли проверку на коронавирус, и две пробы дали положительный результат.

13 марта все, кто путешествовал в Калифорнию в составе делегации «Оттавы» были проинструктированы уйти на добровольный карантин.

Днем ранее сезон в НХЛ был официально приостановлен.