Павел Бучневич: Я вообще не планировал ехать на чемпионат мира, хотел сыграть в плей-офф НХЛ Нападающий клуба «Нью-Йорк Рейнджерс» Павел Бучневич прокомментировал отмену чемпионата мира 2020 года в Швейцарии из-за коронавируса.

– Я думаю, что и не попал бы в состав на чемпионат мира. Но, вообще, я не планировал туда ехать, хочу поиграть в плей-офф НХЛ. Я думаю, что мы бы вышли в плей-офф, и если чемпионат возобновится, то еще попадем. Поэтому комментировать отмену чемпионата мира даже не хочу, – цитирует Бучневича ТАСС.

В нынешнем сезоне 24-летний россиянин принял участие в 68 матчах, набрав 46 (16+30) очков. Его команда занимает десятое место в Восточной конференции, имея в своем активе 79 очков после 70 поединков.

Напомним, что вчера Совет Международной федерации хоккея (IIHF) принял решение об отмене чемпионата мира 2020 года в Швейцарии из-за коронавируса. Турнир должен был пройти в Цюрихе и Лозанне с 8 по 24 мая.