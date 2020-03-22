Рене Фазель: ИИХФ вернет болельщикам деньги за билеты на чемпионат мира Турнир перенесен из-за коронавируса.

Президент Международной федерации хоккея (ИИХФ) Рене Фазель сообщил, что организация вернет болельщикам деньги за билеты на чемпионат мира.

«Мы продали 317 000 билетов. Это свидетельствует об огромном интересе к турниру, а значит, и об огромном разочаровании. Наша цель - вернуть деньги всем болельщикам. Нам только нужно немного времени, чтобы мы могли решить все вопросы. Чемпионат мира в Швейцарии стал 19-м турниром под эгидой ИИХФ, отмененным из-за коронавируса. Таким образом, вы можете представить себе масштаб той работы, которую нам необходимо проделать, чтобы решить все вопросы», - цитирует Фазеля Hockey Sur Glace.

Напомним, в субботу пресс-служба ИИХФ официально уведомила об отмене чемпионата мира 2020 года, который должен был состояться в швейцарских Цюрихе и Лозанне 8-24 мая.