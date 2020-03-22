Шайба Кугрышева признана лучшей в первом раунде плей-офф КХЛ (видео)

КХЛ определила лучшие шайбы первого раунда плей-офф.

Лига опубликовала видео с голами в Twitter.

Шедевр Секстона, космический пас Майорова и другая красота – в #KHLTop10 голов первого раунда плей-офф 2020. #КубокГагарина pic.twitter.com/5O0MHURbsd