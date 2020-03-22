Вратарь «Ак Барса»: Я был приятно удивлен тем, что русские оказались хорошими людьми

Вратарь «Ак Барса» Адам Рейдеборн поделился впечатлениями о жизни в России.
«Здесь, в России, все немного иначе. Все тебе искренне хотят помочь, пусть и не обязательно говорят на английском. Было трудно ходить в магазин в первые пару недель, но мне помогали в этом. Не думал об этом заранее, но русские — хороший народ, я был приятно удивлен», — цитирует Рейдеборна Hockey Sverige.
28-летний голкипер провел в регулярном чемпионате КХЛ 36 матчей, в которых пропустил 70 шайб. Рейдеборн отражал 91,3 % бросков по своим воротам.
«Ак Барс» по итогам регулярного чемпионата занял первое место в турнирной таблице Восточной конференции. В первом раунде плей-офф КХЛ клуб из столицы Татарстана выиграл серию у «Нефтехимика» со счетом 4-0. Следующим соперником казанцев должен был стать «Салават Юлаев», но турнир был приостановлен из-за коронавируса.
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