Вратарь «Ак Барса»: Я был приятно удивлен тем, что русские оказались хорошими людьми Голкипер провел в КХЛ один сезон.

Вратарь «Ак Барса» Адам Рейдеборн поделился впечатлениями о жизни в России.

«Здесь, в России, все немного иначе. Все тебе искренне хотят помочь, пусть и не обязательно говорят на английском. Было трудно ходить в магазин в первые пару недель, но мне помогали в этом. Не думал об этом заранее, но русские — хороший народ, я был приятно удивлен», — цитирует Рейдеборна Hockey Sverige.

28-летний голкипер провел в регулярном чемпионате КХЛ 36 матчей, в которых пропустил 70 шайб. Рейдеборн отражал 91,3 % бросков по своим воротам.

«Ак Барс» по итогам регулярного чемпионата занял первое место в турнирной таблице Восточной конференции. В первом раунде плей-офф КХЛ клуб из столицы Татарстана выиграл серию у «Нефтехимика» со счетом 4-0. Следующим соперником казанцев должен был стать «Салават Юлаев», но турнир был приостановлен из-за коронавируса.