Сергей Андронов: Сейчас, мягко говоря, не до хоккея, ИИХФ приняла мудрое решение Капитан ЦСКА прокомментировал отмену чемпионата мира в Швейцарии.

Центральный нападающий и капитан московского ЦСКА Сергей Андронов в интервью для официального сайта клуба прокомментировал решение ИИХФ об отмене чемпионата мира по хоккею, который должен был пройти в с 8 по 24 мая в Лозанне и Цюрихе:

«Было, в принципе, понятно, что все идет к отмене чемпионата мира. Тем более, что обстановка за последнюю неделю в Европе ухудшилась. Но где-то в глубине головы все-таки оставлял для себя возможность того, что турнир может состояться. В Европе ситуация достаточно тяжелая и опасная, если опираться на новости, которые нам показывают. Так что странам Европы сейчас, мягко говоря, не до хоккея – жизнь многих людей под угрозой! В этом плане, я думаю, ИИХФ приняла мудрое решение.

Последние недели без игр и тренировок всем нам приходится тяжело, по ходу действия приходится менять тот настрой, который был на плей-офф, и перестраиваться на другую жизнь. Зато есть возможность провести больше времени с семьей! Доиграть сезон КХЛ в мае, если к тому времени ситуация наладится? Если запрет на игры будет продолжаться до мая, то после такого большого перерыва будет тяжело начать играть с чистого листа.

Доигрывать сезон или нет – это должно решить руководство КХЛ. Здесь все зависит от обстановки в нашей стране и в мире, в целом».

В полуфинале Западной конференции приостановленного Кубка Гагарина ЦСКА должен сыграть с московским «Динамо».