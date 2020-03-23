«Сочи» продлил контракт с Архиповым

Отмечается, что с 27-летним форвардом был продлен контракт еще на один сезон.
Напомним, что Архипов находится в команде с 2018 года. В общей сложности он провел за сочинцев 100 матчей, набрав 25 (10+15) очков. Ранее он выступал за «Ак Барс». В составе казанского клуба он стал обладателем Кубка Гагарина (2018).
Напомним, что «Сочи» занял девятое место в Западной конференции по итогам регулярного сезона. До зоны плей-офф команде не хватило пяти очков. Сочинцы одержали 25 побед и потерпели 37 поражений с общей разницей забитых и пропущенных шайб «-40».
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