«Сочи» продлил контракт с Архиповым Пресс-служба «Сочи» сообщила о том, что нападающий Дмитрий Архипов продолжит выступления в клубе в следующем сезоне.

Отмечается, что с 27-летним форвардом был продлен контракт еще на один сезон.

Напомним, что Архипов находится в команде с 2018 года. В общей сложности он провел за сочинцев 100 матчей, набрав 25 (10+15) очков. Ранее он выступал за «Ак Барс». В составе казанского клуба он стал обладателем Кубка Гагарина (2018).

Напомним, что «Сочи» занял девятое место в Западной конференции по итогам регулярного сезона. До зоны плей-офф команде не хватило пяти очков. Сочинцы одержали 25 побед и потерпели 37 поражений с общей разницей забитых и пропущенных шайб «-40».