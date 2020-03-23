«Металлург» согласовал новые контракты с Кулеминым и Яковлевым Клуб из Магнитогорска продолжает переговоры с многолетним лидером команды Сергеем Мозякиным и другими игроками.

«Металлург» согласовал контракты с защитником Егором Яковлевым и нападающим Николаем Кулеминым. В условиях введения в сезоне 2020/21 «жесткого» потолка зарплат и пандемии коронавируса в мире игроки пошли на понижение своих доходов.

«Уже можно говорить, что мы достигли понимания с Яковлевым и Кулеминым. С остальными ведем переговорный процесс, поэтому комментировать что-либо было бы неправильно. То же касается и Сергея Мозякина — мы находимся в стадии переговоров. Процесс осложняет тот факт, что мы не знаем, когда именно начнется сезон, и с какого времени будут действовать контракты, - приводит «РИА Новости» слова первого вице-президента «Металлурга» Сергея Ласькова.

Напомним, что совет директоров КХЛ в марте 2020-го утвердил «жесткий» потолок с сезона-2020/21 в размере 900 млн руб. Кроме того, нынешний сезон приостановлен из-за вспышки пандемии коронавируса во всем мире.