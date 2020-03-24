Защитник Пыленков продлил контракт с «Витязем» Защитник «Витязя» Даниил Пыленков продлил контракт с подмосковным клубом на два года.

– Клуб предложил мне подписать контракт на два года. Я с удовольствием принял предложение. Очень рад, что остаюсь в родной для меня команде еще на два года. Еще один год я буду оставаться молодым игроком, попадающим под лимит для молодежи в КХЛ. Буду пробиваться в основной состав не только за счет лимита. Сейчас нахожусь в родном городе Воскресенске, готовлюсь к сезону – хожу в тренажерный зал, совершаю пробежки, – поделился мнением о своем решении защитник.

Добавим, что в завершившемся регулярном чемпионате КХЛ Пыленков провел 48 матчей за «Витязь» и записал на свой счет одну заброшенную шайбу и четыре голевые передачи при коэффициенте полезности «+6».