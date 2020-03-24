«Амур» продлил контракт с Васильевым Защитник подписал соглашение сроком на два года.

Хабаровский «Амур» на два сезона продлил контракт с защитником Валерием Васильевым.

Об этом сообщает пресс-служба хабаровчан.

25-летний игрок в текущем сезоне забил шесть шайб, из которых четыре — в большинстве. Он стал лучшим в клубе по силовым приемам и блокированным броскам.