«Шахтер» выиграл седьмой матч серии против «Немана» и вышел в финал чемпионата Белоруссии Солигорский клуб поборется за Кубок президента с минской «Юностью».

В белорусской экстралиге завершился седьмой матч полуфинальной серии между «Неманом» из Гродно и солигорским «Шахтером». Итоговый счет – 0:1 (0:0, 0:0, 0:1). «Шахтер» выиграл серию 4:3 и вышел в финал турнира.

Единственную шайбу на 49-й минуте забросил Илья Камбович. В ассистентах Сергей Станкевич и Александр Жидких.

В финальной серии «Шахтер» поборется за Кубок президента с минской «Юностью».