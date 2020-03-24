«Шахтер» выиграл седьмой матч серии против «Немана» и вышел в финал чемпионата Белоруссии

В белорусской экстралиге завершился седьмой матч полуфинальной серии между «Неманом» из Гродно и солигорским «Шахтером». Итоговый счет – 0:1 (0:0, 0:0, 0:1). «Шахтер» выиграл серию 4:3 и вышел в финал турнира.
Единственную шайбу на 49-й минуте забросил Илья Камбович. В ассистентах Сергей Станкевич и Александр Жидких.
В финальной серии «Шахтер» поборется за Кубок президента с минской «Юностью».
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