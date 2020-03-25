Генеральный директор ХК «Спартак»: Принимаем решение завершить первенство КХЛ - Советский спорт
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25 марта 2020 14:53ХоккейТрофименко Кирилл

Генеральный директор ХК «Спартак»: Принимаем решение завершить первенство КХЛ

Розыгрыш Кубка Гагарина отменен из-за распространения пандемии коронавируса. Ранее с турнира снялись финский «Йокерит» и казахстанский «Барыс».

Генеральный директор хоккейного «Спартака» Андрей Веревко считает что досрочное завершение чемпионата КХЛ из-за пандемии коронавируса нужно безоговорочно принять.

«Это КХЛ. Есть корпоративные правила, и, естественно, мы, как члены корпорации должны эти правила исполнять несомненно и безоговорочно, — приводит слова Веревко News.ru.

Соревнования по различным видам спорта отменяются по всему миру. В лучшем случае, они проходят без зрителей.

Коронавирус был выявлен в Китае в конце прошлого года. Пандемия распространилась по всему миру. Заразились десятки тысяч человек, счет умерших исчисляется тысячами.

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