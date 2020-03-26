Михаил Мальцев: Чтобы играть в НХЛ, мне надо прибавлять в скорости

– Пока я буду чувствовать, что смогу заиграть в Национальной хоккейной лиге, то я буду бороться и стараться пробиться. Я подписал трехлетний контракт с «Нью-Джерси» и собираюсь его отработать. Чтобы играть в НХЛ, мне надо прибавлять в скорости. В АХЛ как раз такой хоккей: концентрацию потеряешь и тебя сразу в борт впечатают, – цитирует Мальцева Sport24.ru.
В нынешнем сезоне 22-летний россиянин выступает за фарм-клуб «Нью-Джерси» – «Бинхэмптон Девилз». В 49 матчах форвард отметился 11 заброшенными шайбами и 10 ассистами. В КХЛ он играл в составе СКА с 2017 по 2019 год.
«Нью-Джерси» занимает 14-е место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 68 очков в 69 поединках.
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