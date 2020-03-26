КХЛ запустила виртуальный плей-офф. Обладателя Кубка Гагарина определят болельщики Сезон в КХЛ был досрочно завершен из-за пандемии коронавируса

Континентальная хоккейная лига объявила о том, что запустила розыгрыш виртуального Кубка Гагарина.

Начиная с 27 марта в соцсетях лиги будут проводиться виртуальные матчи, победители в которых будут определяться голосованием болельщиков.

Как и в настоящем плей-офф, серии будут проходить до четырех побед.

Сезон 2019/2020 официально завершен, но кто мог бы стать его победителем?



КХЛ запускает виртуальный плей-офф, в котором исход матчей будут определять болельщики. #КубокГагаринаОнлайн pic.twitter.com/mQbXfjWooi — КХЛ (@khl) March 26, 2020

Напомним, сезон в КХЛ был досрочно завершен из-за распространения коронавируса. Победителем регулярного чемпионата стал московский ЦСКА, а в плей-офф команды успели сыграть один раунд.