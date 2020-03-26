Виктор Хедман: Василевский просто невероятен, некоторые из его сэйвов выглядят просто невозможными Защитник «Тампа-Бэй» Виктор Хедман считает российского голкипера команды Андрея Василевского лучшим голкипером в лиге.

«На мой взгляд, он лучший вратарь НХЛ. Некоторые из его сэйвов выглядят просто невозможными. Иногда ты даже не ждешь, что в такой ситуации он может выручить, но в то же время не удивляешься, когда он это делает. Он настолько быстр, что никогда не теряет нить игры. Васи просто невероятен, - цитирует Хедмана официальный сайт НХЛ.

Напомним, что в текущем сезоне Василевский сыграл 52 встречи за «Лайтнинг», одержав в них 35 побед и записав на свой счет 91,7% отраженных бросков при коэффициенте надежности 2,56.