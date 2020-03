Тэйвз пожертвует 100 тысяч долларов в фонд борьбы с коронавирусом

Как сообщает пресс-служба «Блэкхокс», пожертвование в чикагский фонд реагирования COVID-19 будет сделано через личный фонд нападающего.

Ранее 100 тысяч долларов на борьбу с пандемией коронавируса пожертвовал шведский голкипер «Рейнджерс» Хенрик Лундквист.

Напомним, что вспышка нового коронавируса была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, а позднее распространилась более чем на 150 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией.

O Captain!



Through his personal foundation, @JonathanToews will commit a $100,000 donation to the Chicago Community COVID-19 Response Fund. pic.twitter.com/tH33DTtali