Владельцы «Баффало» предоставят 1,2 миллиона долларов на борьбу с пандемией Pegula Sports & Entertainment в партнерстве с фондами «Баффало Биллс» (НФЛ) и «Баффало Сэйбрз» предоставят 1,2 миллиона долларов в помощь западному Нью-Йорку.

Как сообщает пресс-служба «Баффало Сэйбрз», владельцы команды Терри и Ким Пегула предоставят, по крайней мере, 1,2 миллиона долларов в виде прямой общественной помощи нуждающимся жителям западного Нью-Йорка в период пандемии COVID-19.

- Хотя мы еще не знаем масштабов пандемии, хотелось бы быть уверенными в том, что сможем оказать некоторую незамедлительную помощь тем, кто в ней нуждается, и тем, кто сражается на передовой. Мы приветствуем фонд помощи сообществу и гордимся тем, что наши фонды присоединятся к его усилиям, - прокомментировала это решение Ким Пегула.

Напомним, что вспышка нового коронавируса была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, а позднее распространилась более чем на 150 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией.