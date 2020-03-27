Клод Жиру: Было бы неплохо провести несколько матчей перед плей-офф Кубка Стэнли Капитан «Филадельфии» Клод Жиру считает, что после возобновления сезона НХЛ клубам следует провести несколько матчей регулярного чемпионата .

- Думаю, было бы неплохо провести несколько игр перед плей-офф, особенно для команд, которые борются за попадание. Я хочу сказать, что так мы дадим всем равные возможности, - цитирует Жиру Sportsnet.ca.

Ранее капитан «Вашингтона» Александр Овечкин заявил, что хотел бы сразу продолжить сезон с матчей плей-офф, а не доигрывать регулярный чемпионат.

Напомним, что 12 марта НХЛ приостановила сезон в рамках борьбы с пандемией коронавируса.