«Колорадо» продлил контракт со своим защитником

Отмечается, что контракт с 27-летним американцем был продлен еще на два года.

В нынешнем сезоне Макдональд забросил 16 шайб и отдал 26 передач в 56 матчах за фарм-клуб «Эвеланш» – «Колорадо Иглз». В регулярном чемпионате НХЛ игрок провел две встречи, записав на свой счет один гол.

«Колорадо» занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 92 очка в 70 поединках.

Jacob MacDonald has been signed to a two-year contract.#GoAvsGo pic.twitter.com/Gzl4GkiHgw