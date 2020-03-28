Билл Дэйли: Допускаем, что матчи НХЛ придется играть в августе Заместитель комиссара НХЛ Билл Дэйли заявил, что лига надеется возобновить сезон этой весной.

– Мы бы хотели начать играть весной. Если потребуется, мы готовы захватить начало лета. Нас устраивает такая перспектива. Но я не думаю, что на данный момент мы уже достаточно хорошо представляем себе, как будет развиваться ситуация и на что мы можем рассчитывать. Мы полагаем, что нам, возможно, придется играть в августе, если потребуется, – цитирует Дэйли пресс-служба НХЛ.

Регулярный чемпионат был приостановлен 12 марта, а у двух игроков «Оттавы Сенаторз» нашли коронавирус.

Ранее сообщалось, что Национальная хоккейная лига объявила о переносе драфта и церемонии вручения наград сезона. Мероприятия должны были пройти с 1 по 6 июня в Баффало, 18 июня в Лас-Вегасе и 26-27 июня в Монреале.