Жена Овечкина – о поведении москвичей во время коронавируса: Люди, вы чего? (видео) - Советский спорт
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28 марта 2020 14:02ХоккейГичунцев Артур

Жена Овечкина – о поведении москвичей во время коронавируса: Люди, вы чего? (видео)

Супруга хоккеиста не понимает, почему жители столицы игнорируют рекомендации властей.

Анастасия Шубская, жена нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина, оставила запись в соцсети, посвященную жителям Москвы.

«Во Франции умерла 16-летняя девочка. В Мадриде торговый центр превратили в морг. В Нью-Йорке морги-палатки прямо на Манхэттене. В Италии за сегодняшний день погибло 969 человек, и да, это рекорд. В Великобритании болен наследный принц и глава государства.

А это просто Москва. 27 марта. 22:30. Патрики. P. S. Видео снимала не я, а в шоке вышедший в аптеку за необходимым лекарством человек», – написала Шубская под видео, добавив комментарий: «Люди, вы чего?»

На сегодняшний день из-за коронавируса скончались более 27 тысяч человек.

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Публикация от Christina Levieva (@christina_levi)

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