Александр Лукашенко: Хоккей – лучшее антивирусное лекарство Президент Белоруссии принял участие в хоккейном матче.

Хоккейная команда президента Республики Беларусь Александра Лукашенко стала первым финалистом XIII республиканских соревнования среди любителей на призы президентского спортивного клуба, сообщает БЕЛТА. В полуфинальном матче команда Лукашенко со счетом 12:3 обыграла гостей из Гродненской области.

В послематчевом интервью для ОНТ президент Белоруссии назвал ледовую площадку и спорт «лучшими антивирусными лекарствами».

«Лучше умереть, стоя чем жить на коленях, – ответил Лукашенко корреспонденту Анне Пыж. – Здесь нет вирусов никаких! Вот ты же не заметила, что они летают? И я тоже не вижу. Это холодильник – это самое лучшее здоровье! Спорт и особенно лед – лучшее антивирусное лекарство! Самое настоящее!»

Напомним, что спортивные соревнования в Белоруссии не были приостановлены.