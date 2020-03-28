Коннор Макдэвид: Честный сезон - это полный сезон, не думаю, что нам надо сразу начинать плей-офф

- Хотелось, чтобы все было честно. А честный сезон - это полный сезон. Если можно доиграть регулярный чемпионат, то надо это сделать. Я не думаю, что нам надо сразу начинать плей-офф, играть матч №1, чтобы игроки «Калгари» и «Эдмонтона» носились по площадке, убивая друг друга после двухмесячного перерыва, - цитирует Макдэвида официальный сайт НХЛ.
Отметим, что «Эдмонтон», набрав 83 очка в 71 встрече регулярного чемпионата, занимает вторую строчку в турнирной таблице Тихоокеанского дивизиона, опережая идущий четвертым «Ванкувер» на четыре очка.
Напомним, что матчи розыгрыша Кубка Стэнли должны были начаться 8 апреля. Однако 12 марта в рамках борьбы с пандемией коронавируса НХЛ приостановила сезон и на данный момент неизвестно, будет ли регулярный чемпионат возобновлен или команды продолжат борьбу с матчей плей-офф.
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