Марк Джиордано: Надо включать в розыгрыш Кубка Стэнли по 12 команд из каждой конференции Капитан «Калгари» Марк Джиордано считает, что надо включать в розыгрыш плей-офф Кубка Стэнли по 12 команд из каждой конференции.

- Нельзя исключать команды из плей-офф, оценивая, какой процент от возможного количества очков они набрали. Надо включать в розыгрыш по 12 команд из каждой конференции. Пусть их будет больше в этом году. Возможно, лидеры присоединятся к ним чуть позже, - цитирует Джиордано пресс-служба НХЛ.

Напомним, что матчи розыгрыша Кубка Стэнли должны были начаться 8 апреля. Однако 12 марта в рамках борьбы с пандемией коронавируса НХЛ приостановила сезон и на данный момент неизвестно, будет ли регулярный чемпионат возобновлен или команды продолжат борьбу с матчей плей-офф.