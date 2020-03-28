Райан Гецлаф: Нельзя просто придумать новый формат плей-офф и разыграть Кубок Стэнли Капитан «Анахайма» Райан Гецлаф не поддержал защитника «Калгари» Марка Джиордано, предложившего включить в плей-офф Кубка Стэнли по 12 команд из каждой конференции.

- Было бы здорово вернуться на лед и доиграть сезон, чтобы сохранить целостность игры. Нельзя так просто придумать новый формат плей-офф и разыграть Кубок Стэнли. В течение многих лет хоккеисты разных поколений боролись за него, и об этом нельзя забывать, - передает слова Гецлафа официальный сайт НХЛ.

Отметим, что «Анахайм», набрав 67 очков в 71 встрече регулярного чемпионата, занимает шестую строчку в турнирной таблице Тихоокеанского дивизиона, уступая идущему на третьем месте «Калгари» 12 очков.

Напомним, что матчи розыгрыша Кубка Стэнли должны были начаться 8 апреля. Однако 12 марта в рамках борьбы с пандемией коронавируса НХЛ приостановила сезон и на данный момент неизвестно, будет ли регулярный чемпионат возобновлен или команды продолжат борьбу с матчей плей-офф.