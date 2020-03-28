Ник Фолиньо: Хотим, чтобы фанаты видели достойный хоккей, они платят деньги, которые заработали Капитан «Коламбуса» Ник Фолиньо считает, что НХЛ необходимо найти оптимальный вариант продолжения сезона с точки зрения бизнеса и болельщиков.

- Сейчас любое предложение достойно рассмотрения, но нам надо думать, что делать дальше, нам нужно найти оптимальный вариант с точки зрения бизнеса и здоровья. И, конечно, для болельщиков. Мы хотим, чтобы они видели достойный хоккей в каждой игре. И мы этим гордимся и знаем, что они ждут именно этого. Они платят деньги, которые заработали, приложив для этого немало усилий. Надо все учитывать, - цитирует Фолиньо официальный сайт НХЛ.

Отметим, что «Коламбус», набрав 81 очко в 70 встречах регулярного чемпионата, занимает пятую строчку в турнирной таблице Столичного дивизиона, уступая идущему на третьем месте «Питтсбургу» пять очков.

Напомним, что матчи розыгрыша Кубка Стэнли должны были начаться 8 апреля. Однако 12 марта в рамках борьбы с пандемией коронавируса НХЛ приостановила сезон и на данный момент неизвестно, будет ли регулярный чемпионат возобновлен или команды продолжат борьбу с матчей плей-офф.