Пи-Кей Суббан: Плей-офф с участием 31 команды? Мне нравится эта идея Защитник «Нью-Джерси» Пи-Кей Суббан прокомментировал вариант продолжения сезона, при котором участие в розыгрыше Кубка Стэнли примут все команды лиги.

- Плей-офф с участием 31 команды. Мне нравится эта идея. У нас будет шанс сыграть в плей-офф, провести значимые матчи. Даже не знаю. Быть может, я тренируюсь сейчас впустую. Давайте подождем. Там будет видно. Но я бы хотел еще поиграть, - цитирует Суббана официальный сайт НХЛ.

Отметим, что «Нью-Джерси», набрав 68 очков в 69 встречах регулярного чемпионата, занимает восьмую строчку в турнирной таблице Столичного дивизиона, уступая идущему на третьем месте «Питтсбургу» 18 очков.

Напомним, что матчи розыгрыша Кубка Стэнли должны были начаться 8 апреля. Однако 12 марта в рамках борьбы с пандемией коронавируса НХЛ приостановила сезон и на данный момент неизвестно, будет ли регулярный чемпионат возобновлен или команды продолжат борьбу с матчей плей-офф.