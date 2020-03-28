Уэйн Гретцки: Я не против увидеть хоккей в июле и августе, это будет интересно Лучший бомбардир в истории НХЛ прокомментировал вероятность возобновления соревнований.

В интервью для The Hockey News легендарный канадский хоккеист Уэйн Гретцки выразил надежду на то, что сезон удастся завершить несмотря на пандемию каронавируса.

«Сейчас семья должна быть на первом месте, – заявил Гретцки. – Единственное и самое важное – чтобы все были здоровы. Нужно быть дома, что непросто для всех, в том числе и для спортсменов. Они словно находятся под домашним арестом, не имея возможности потренироваться с партнерами.

Нужно надеяться на лучшее. Если ситуация с коронавирусом улучшится, хоккей можно вернуть. Я не против увидеть хоккей в июле и августе, это будет интересно. Надеюсь, когда опасность пойдет на убыль, болельщики Северной Америки смогут сесть на трибуны или у телевизоров и насладиться хоккеем, зная, что пандемия отступила».

Регулярный чемпионат был приостановлен 12 марта. Лига обсуждает перспективу доиграть регулярный чемпионат в июле и провести розыгрыш Кубка Стэнли в августе и сентябре.