Солигорский «Шахтер» обыграл минскую «Юность» и сравнял счет в финальной серии

Во второй игре финальной серии Кубка президента белорусской экстралиги минская «Юность» на своей площадке уступила солигорскому «Шахтеру» со счетом 2:3 (1:1, 0:1, 1:1). Счет в серии 1:1.
На десятой минуте счет открыл защитник «Юности» Даниил Бокун, но уже 16 секунд спустя равновесие восстановил форвард гостей Илья Камбович. Далее другой нападающий «Шахтера» Данила Карабань оформил дубль, поразив ворота минчан на 33-й и 48-й минутах.
На 55-й Михаил Стефанович до минимума сократил отставание хозяев, однако столичная команда не смогла перевести матч в овертайм.
Счет в серии 1:1, поскольку вчера 27 марта «Юность» победила «Шахтер» 5:1. Два следующих матча состоятся в Солигорске 31 марта и 1 апреля, а 3-го числа соперники вновь сыграют в Минске.
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