«Аризона» заинтересована в форварде Барабанове

«По словам моего источника, я могу подтвердить, что «Койотис» проявляют интерес к Барабанову», - написал в своем Twitter журналист The Athletic Крэйг Морган.

Ранее стало известно, что к российскому форварду проявляют интерес 20 команд Национальной хоккейной лиги.

Отмечалось, что агент игрока Дэн Мильштейн намерен провести переговоры с рядом команд в начале следующей недели.

Напомним, что Барабанов является воспитанником СКА. Вместе с командой из Санкт-Петербурга 25-летний нападающий дважды становился обладателем Кубка Гагарина. Всего на счету Барабанова 160 (73+87) очков в 330 матчах КХЛ.

Per source, I can confirm that the Coyotes have interest in, and are pursuing Barabanov.https://t.co/61HSNk0NY2 https://t.co/UOp9JcQg8V