Шайба нападающего «Адмирала» Коростелева признана лучшей в сезоне 2019/20 (видео) Сезон КХЛ завершен досрочно из-за коронавируса.

КХЛ опубликовала 10 лучших голов сезона 2019/20.

Самым эффектным признан гол форварда «Адмирала» Никиты Коростелева в ворота «Ак Барса».

Второе место заняла шайба нападающего СКА Андрея Кузьменко, тройку лучших замкнул гол Дмитрия Кугрышева из «Салавата Юлаева».

Напомним, победителем регулярного чемпионата КХЛ стал московский ЦСКА, а розыгрыш плей-офф был завершен после первого раунда из-за коронавируса.