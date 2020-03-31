Здено Хара: Мы бессильны перед коронавирусом Игрок «Бостона» рассказал, чем занимается в период карантина из-за пандемии.

Защитник «Бостон Брюинз» Здено Хара признал, что перед пандемией мир оказался бессилен.

«Мы бессильны в этой ситуации. Сейчас нам всем надо помогать друг другу, помогать нашим семьям. Я понимаю, что сейчас все так говорят, но хоккей уходит на второй план. Да, тяжело приостанавливать сезон, когда до окончания чемпионата осталось сыграть несколько матчей, когда до плей-офф рукой подать, а команда играет очень уверенно. Мы набрали очень хороший темп. Но не всегда получается так, как нам хочется. Надеюсь, сезон возобновится. Там будет видно», — приводит слова Хары официальный сайт НХЛ.

Из-за пандемии коронавируса соревнования отменяются по всему миру. Многие матчи проходят без зрителей. Действуют и другие различные ограничения. Чемпионаты почти всех стран в Европе и другие турниры в мире приостановлены.

Коронавирус был выявлен в Китае в конце прошлого года. Заразились уже десятки тысяч человек по всему миру, несколько тысяч умерли.