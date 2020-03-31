Швед Хедман из «Тампы» – лучший защитник НХЛ по версии хоккеистов

Игроки Национальной хоккейной лиги определяли лучших в каждом ампула путем голосования. Лучшим защитником хоккеисты признали шведа Виктора Хедмана, который выступает за «Тампу», вместе с россиянами Никитой Кучеровым и Андреем Василевским, попавшими в число лучших среди нападающих и вратарей.
Хедман получил 37,88% голосов. Второе место занял одноклубник Александра Овечкина по «Вашингтону» американцу Джон Карлсон (21,35%), третье – швейцарец Роман Йоси из «Нэшвилла» (9,04%), а четвертое и пятое разделили канадцы – Дрю Даути из «Лос-Анджелеса» и Брент Бернс из «Сан-Хосе» (по 6,54%).
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