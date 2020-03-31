Московское «Динамо» могут покинуть Индрашис и Афиногенов, а самим бело-голубым нужен Лехтеря Финский нападающий сезон-2019/20 провел в составе СКА.

Московское «Динамо» могут покинуть Максим Афиногенов и Микс Индрашис. В то же время команда Владимира Крикунова собирается усилить свой состав за счет Йори Лехтери, который в сезоне-2019/20 выступал за СКА из Санкт-Петербурга.

О намерениях «Динамо» сообщает телеграм-канал «Хоккей без зрителей».

Напомним, что бывший нападающий «Баффало» и «Атланты» Афиногенов вернулся в «Динамо» в 2018 году после завершения контракта с «Витязем». В регулярном чемпионате сезона-2019/20 40-летний форвард в 37 матчах набрал 10 очков (8+2).

В том же 2018-м из рижского «Динамо» в московское перешел Индрашис. В активе 29-летнего латвийского форварда 24 очка (6 голов и 18 результативных передач) в 41 матче минувшего чемпионата.

32-летний Лехтеря в регулярном чемпионате-2019/20 отметился 30 очками (15+15) в 51 матче за СКА.