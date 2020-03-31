В Торонто запретили все спортивные соревнования до 30 июня, включая матчи НХЛ и НБА

Канадский телеканал CBS сообщает о том, что мэр Торонто Джон Тори сегодня объявил о запрете всех спортивных соревнований и других массовых мероприятий до 30 июня. Такое решение принято в связи с ростом числа заразившихся COVID-19.
На данный момент в столице провинции Онтарио зарегистрировано 793 случаев заражения коронавирусом. 33 человека находятся в тяжелом состоянии, а 8 заболевших скончались.
Таким образом, даже если регулярные чемпионаты НХЛ и НБА будут возобновлены до 30 июня, команды из Торонто «Мэйпл Лифс» и «Рэпторс» не смогут играть дома на «Скоушабэнк-арене».
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