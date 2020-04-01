«Металлург» на один год продлил контракт с чешским форвардом Нестрашилом В сезоне-2019/20 Андрей набрал 24 очка (13+11) в 48 матчах регулярного чемпионата.

Официальный сайт магнитогорского «Металлурга» сообщил о том, что клуб КХЛ на один год продлил контракт с 29-летним чешским нападающем Андреем Нестрашилом.

Бывший форвард «Детройта», «Каролины» и «Нефтехимика» перешел в «Металлург» в октябре прошлого года, начав сезон в чешском «Оцеларжи». В сезоне-2019/20 Нестрашил набрал 24 очка (13+13) в 48 матчах регулярного сезона, а также забросил две шайбы в плей-офф.