Минская «Юность» вновь обыграла «Шахтер» в Солигорске и увеличила свой перевес в финальной серии Для оформления чемпионского титула столичной команде осталось выиграть один матч.

В белорусской экстралиге продолжается финальная серия Кубка президента. В четвертом матче «Шахтер» на своей площадке уступил «Юности» со счетом 0:3 (0:2, 0:0, 0:1).

На 18-й минуте счет открыл Всеволод Кашкар, а уже 26 секунд перевес «Юности» увеличил Максим Парфеевец. На 45-й минуте Кашкар оформил дубль.

Теперь минский клуб ведет в серии 3:1 и может оформить титул уже в следующей встрече, которая состоится в белорусской столице 3 апреля.