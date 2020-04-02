Джонатан Тэйвз - о пандемии коронавируса: Делайте, что должны делать, и мы через это прорвемся Капитан «Чикаго» Джонатан Тэйвз – о ситуации с пандемией коронавируса.

- Сейчас для всех очень сложное и безумное время. Неважно кто ты и какие у тебя политические взгляды, мы все сталкиваемся с этим вместе. Это самое главное.

Вообще вы, парни, знаете, каких усилий стоит создать победную хоккейную команду. Надо, чтобы все были вместе. И это актуально для нынешней ситуации. Оставайтесь с семьей, друзьями, окружающими вас людьми и ждите, когда все закончится. Делайте, что должны делать, и мы через это прорвемся, - приводит слова Тэйвза официальный сайт НХЛ.

Ранее стало известно, что Тэйвз пожертвовал 100 тысяч долларов в фонд борьбы с коронавирусом. Пожертвование в чикагский фонд реагирования COVID-19 было сделано через личный фонд нападающего.

Напомним, что регулярный чемпионат НХЛ был приостановлен 12 марта. Позже лига объявила о переносе драфта и церемонии вручения наград сезона.